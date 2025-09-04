“El Quitavisas” contesta a mensaje homofóbico de Sabina Berman sobre Marco Rubio; ¿anulará su visa? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Luego de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Marco Rubio, a México, el actor y activista político mexicano Eduardo Verástegui compartió en sus redes sociales una fotografía junto a él.

La imagen fue retomada por la periodista mexicana Sabina Berman, quien, en tono irónico, comentó: “Qué bonita pareja. En California hay matrimonios gay”, señalado por algunos usuarios como ofensivo, homofóbico y carente de ética periodística.

¿Por qué Christopher Landau le podría quitar la visa a la periodista mexicana Sabina Berman?

Entre quienes respondieron se encontró el influencer Vampipe, quien pidió públicamente que se le retirara la visa estadounidense a la periodista, argumentando que había difamado al funcionario norteamericano.

“La conocida transfóbica, @sabinaberman, haciendo mofa del @SecRubio al levantarle falsos. Irónico que hace sólo un día pedía cárcel para los periodistas que ‘mintieran’. Ojalá que @ChrisLandauUSA ahora sí le quite la visa”, escribió el creador de contenidos.

“El Quitavisas”, responde a polémica de Sabina Berman

El exembajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, decidió intervenir en la discusión con un tono sarcástico . A través de su cuenta oficial, se autoproclamó como “El Quitavisas”, en referencia a las solicitudes de los internautas que le pedían sancionar a Berman.

“¡Todos temen al terrible #ElQuitaVisas!”, escribió Landau, acompañando su mensaje con una fotografía editada donde se presentó bajo ese alias. Su respuesta generó diversas reacciones.

Algunos usuarios tomaron con humor el intercambio y celebraron la ironía del diplomático, mientras que otros insistieron en que debería retirar la visa a la periodista Sabina BErmas tras su comentario desatinado contra Rubio y Verástegui.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir