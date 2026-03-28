Este es el salario mínimo para las trabajadoras del hogar en 2026 (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo.

ESTE ES EL SALARIO MÍNIMO PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN 2026

El pago mínimo será de 342.47 pesos diarios en CDMX y en la mayor parte del país.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario sube a 440.87 pesos diarios.

La cantidad está respaldada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

La ley reconoce como trabajo doméstico labores de aseo, asistencia y actividades propias del hogar.

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