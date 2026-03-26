La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (12:00 h)

Alienta que la Banca Dará Crédito al 45 % de las MiPymes

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Si el compromiso de la Banca es firme, para dar crédito al 45 % de las MiPymes del Producto Interno Bruto –PIB-, la 89 Convención Bancaria efectuada en Cancún, pasará a la historia como la que cambió el rumbo del crédito negado por quinquenios a micros, pequeñas y medianas empresas.

Desde el inicio de esta reunión convocada en la última semana por la Asociación de Bancos de México –ABM-, tanto la Presidenta de México Claudia Sheinbaum como el Presidente de la Asociación Emilio Romano, destacaron cifras y estrategias que darán el vuelco al crédito para miles de MiPymes que no pudieron crecer y menos generar empleo.

El representante de los banqueros, recordó que en la Convención del año anterior (2025) prometieron elevar el porcentaje del 24 al 30 % en el año 2030. A la fecha otorgaron 17 mil créditos más, para llegar casi al 27 %.

Para seguir elevando ese porcentaje, tanto la Banca como el Gobierno tienen que trabajar juntos, alentar la inversión y la demanda del crédito; tener certidumbre económica y que se mantenga estable el marco regulatorio. Así se podrá financiar al 45 % de las Pymes en el 2030.

Este porcentaje destacado por los banqueros, fue celebrado por la Presidenta Sheinbaum, no sin antes enfatizar que la banca ha dado mucho, pero todavía puede dar más.

En ese proyecto de inversión y apoyo crediticio, ayudará la nueva Ley Para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, donde se abre la Inversión Mixta, la Inversión Combinada Público Privada y la Inversión Social que permita generar mayor infraestructura en el país.

De ahí vendrán nuevos esquemas financieros que faciliten el crédito, pues también se adelantó que habrá disminución de trámites que se aplicarán en el país. Es decir, los mismos trámites tendrán vigencia en todos los Municipios, Estados y la Federación.

Ahí está la meta:

Para el 2030 el 45 % de las micro, pequeñas y medianas empresas estarán trabajando con libre acceso al crédito, y en consecuencia, se incorporarán al crecimiento económico con bienestar y también estarán generando empleo.

Queremos creerlo de esa manera, porque lo anterior pone fin a muchos años de restricciones y esquemas que siempre les negaron el crédito. Cualquier requisito, como tener un historial crediticio negativo o simplemente no tenerlo, era motivo suficiente para rechazar la solicitud del financiamiento.

Lo que viene entonces, es que las micros, pequeñas y medianas empresas entrarán de manera lenta pero segura al apoyo crediticio de la Banca, objetivo que se propuso la Presidenta Sheinbaum desde el primer año de su Gobierno, cuando pidió a la Banca que compartiera en mayor medida el crédito a las MiPymes.

Y aquí subrayamos también: si la respuesta de los banqueros es alcanzar ese 45 % en el 2030, esas cifras en otros tiempos simplemente eran impensables.

M E M O R A N D U M

OBRAS

No es la primera vez que el Gobernador Alejandro Armenta les dice a los 217 Presidentes Municipales del Estado de Puebla que se pongan a trabajar. Que se hagan responsables de la seguridad y servicios básicos. Que recojan la basura, que tapen baches, y bueno, les reclamó que contraten a empresas constructoras de su propiedad para beneficiarse de los recursos públicos.

La reciente reprimenda fue porque no trabajan, pero también, porque ya están pensando en reelegirse para el próximo trienio.

¿Cómo poner a trabajar a decenas de ediles que transitan en el segundo año de su periodo, no ejecutan obras y cómodamente esperan su reelección?

Todavía no levantan la mano algunos ediles que sorprendan con proyectos, obras u programas que impulsen el progreso socioeconómico de sus municipios, o al menos, que procuren bienestar de sus gobernados que pagan impuestos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir