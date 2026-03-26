Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026: ‘Es muy emocionante’ (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Donovan Carrillo inició su participación en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 con un resultado positivo: la rutina que presentó en el programa corto le otorgó un puntaje total de 79.65 unidades, suficiente para avanzar a la final de la competencia.

Con esta puntuación, el patinador mexicano se ubicó en el quinto lugar del programa corto del Mundial de Patinaje Artístico, una prueba en la que compitió contra 35 atletas y en la cual el canadiense Stephen Gogolev se llevó el primer lugar con 94.38 puntos.

Tras él se colocó el estadounidense Andrew Torgashev (89.07 puntos), mientras que el tercer lugar fue para el ucraniano Kyrylo Marsak (83.36 puntos). Donovan Carrillo y los finalistas volverán a la pista una última vez el sábado 28 de marzo para el programa libre.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo? Así fue su participación en el Mundial de Patinaje Artístico 2026

Donovan Carrillo fue el noveno en salir a la pista. Para el programa corto, el mexicano ejecutó una rutina acompañada de la canción ‘Hip Hip Chin Chin’, en la que incrementó el grado de dificultad técnica respecto a presentaciones anteriores.

A pesar de que sufrió una caída en el intento del salto cuádruple toe loop, logró recomponerse para firmar una de sus mejores actuaciones de la temporada, superando incluso la puntuación que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 con el mismo programa corto (75.56 puntos).

La rutina en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 le valió un total de 79.65 unidades, con las cuales llegó a liderar momentáneamente la clasificación. Aunque posteriormente cedió posiciones tras la participación de patinadores como Stephen Gogolev, consiguió mantenerse dentro del top cinco.

Al finalizar su participación, Donovan Carrillo brindó algunas declaraciones al portal Olympics.com, en donde explicó que tras los Juegos Olímpicos de Invierno se sintió decaído por los resultados.

“Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Pero siento que, una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido”, dijo. Ante este mejor estado de ánimo, optó por salir de su zona de confort y apostar por una rutina con mayor riesgo técnico.

“Y yo estaba como, ‘¿sabes qué? Siento que quiero poner dos quads en el corto’. Y mis entrenadores se mostraron muy optimistas. Funcionó bastante bien durante el entrenamiento. Así que tenía la confianza suficiente para conservar este contenido”, dijo.

Sobre el incidente en el programa corto, Donovan Carrillo indicó que requiere más práctica; sin embargo, es un desafío alcanzable: “Me entusiasma porque creo que esto es muy posible. Estoy seguro de que cuando este contenido (los dos cuádruples) y esta estrategia funcionen, seré más competitivo con los demás. Así que también es muy emocionante”.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a Donovan Carrillo en la final del Mundial de Patinaje 2026?

La participación del jalisciense en la final de patinaje artístico podrá seguirse en México durante la madrugada debido a la diferencia de horario con Europa.

Sábado 28 de marzo – 05:30 horas: Programa libre

Las transmisiones estarán disponibles a través de Sky México, que cuenta con los derechos de emisión de los eventos organizados por la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Además, los momentos más destacados se publican posteriormente en el canal oficial de YouTube de la ISU, llamado Skating ISU, donde se difunden repeticiones y clips de las rutinas más relevantes del certamen.

Donovan Carrillo busca cerrar la temporada con un mejor resultado

El Campeonato Mundial se disputa del 24 al 29 de marzo en Praga, Chequia, y representa la última competencia del calendario 2025-2026 para Carrillo, quien llega con el objetivo de mejorar su rendimiento reciente en esta justa.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, el mexicano finalizó en el lugar 22, igualando su resultado de Beijing 2022, aunque con una mejora en su puntuación tanto en el programa libre como en el total acumulado.

El contexto inmediato también incluye su actuación en el Campeonato Mundial de 2025, donde finalizó en el lugar 27 y no logró avanzar al programa libre, resultado que ahora busca revertir en Praga.

A lo largo de la temporada, Carrillo también registró resultados como una medalla de bronce en el Preolímpico y un lugar 15 en el Campeonato de los Cuatro Continentes, dentro de un calendario que reunió a competidores de Asia, América, África y Oceanía.

Las canciones de Donovan Carrillo para el Mundial de Patinaje 2026

Para esta temporada, el mexicano mantiene las rutinas que presentó en su ciclo olímpico, con una propuesta musical definida en dos programas que combinan distintos estilos.

Programa corto:

“Hip Hip Chin Chin” (en diversas versiones y mezclas)

Programa libre:

“My Way”

“Jailhouse Rock”

“Trouble”

“A Little Less Conversation”

El programa largo incorpora un componente personal en la selección musical. Sobre la inclusión de “My Way”, Carrillo explicó: “Es una canción con la que siempre quise patinar (…) la estaba guardando para un momento especial”, en declaraciones recogidas por Olympics.com.

Rivales y contexto del Mundial de Patinaje 2026

La competencia en Praga reúne a algunos de los principales referentes del patinaje artístico internacional, en un evento que concentra a decenas de atletas provenientes de múltiples países.

Entre los nombres destacados se encuentra el estadounidense Ilia Malinin, así como los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, quienes figuran entre los competidores con resultados recientes en podios internacionales.

En este escenario, Donovan Carrillo se presenta como el único representante latinoamericano en la prueba individual varonil, dentro de una edición que marca el cierre de la temporada y que reúne a los mejores patinadores del mundo en una misma sede.

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