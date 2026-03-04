La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (10:30 h)

Constructores Convidados a Obra Pública de Alejandro Armenta

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. La relación entre el Gobierno de Alejandro Armenta con el sector empresarial, parece perfilarse al anhelado trabajo armónico para proyectar a Puebla hacia un mayor progreso económico.

Ambos muestran en su quehacer conjunto en las últimas semanas, que es posible mover la inversión y darle impulso a la economía regional.

Se estima que las acciones están encaminadas hacia ese propósito, porque ahora que el empresario Raymundo del Valle Lafont se inició como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla –CMIC-, el Gobernador le abrió la puerta de la obra pública a los constructores poblanos.

Les subrayó que están convidados a participar en los megaproyectos de los trenes ligeros Puebla-Atlixco y Puebla Tlaxcala, que son obras contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030. Empero les pidió que las obras se esparzan entre el mayor número de constructores, a fin de que el beneficio no se quede en pocas empresas.

Sobre la misma tónica de cooperación, semanas atrás hubo coincidencias entre el Gobernador con la nueva Mesa Directiva del Consejo Coordinador Empresarial que preside Juan Pablo Cisneros Madrid, además de que continua una labor unificada con el sindicato patronal Coparmex, a cargo de la empresaria Beatriz Camacho Ruíz. Como presidentes de estos organismos se inclinan por el diálogo y la unidad, incluyendo a Del Valle Lafont ahora dirigente de la CMIC Puebla.

Con lo anterior y dada la importancia que de suyo tiene la industria de la construcción -tanto en la obra pública como privada- se siente como un compromiso del Gobierno Estatal, que los empresarios asociados a la CMIC participen en proyectos del Plan Estatal de Desarrollo.

De modo que en cuanto funcione el engranaje que impulse a la economía regional, y que se concreten inversiones para los trenes ligeros mencionados, se despuntará la obra pública del Gobierno Armentista con la rama empresarial de la construcción.

Podemos decir entonces que con esa afinidad, entre el sector empresarial y el Gobierno de Alejandro Armenta, se avanzará en la obra pública que recupere la infraestructura que se rezagó en pasados periodos gubernamentales, sobre todo, en renglones como carreteras, transporte, educativa, hospitalaria y servicios públicos.

En todo ello surge una observación: La sola idea de una meta compartida, es suficiente para anticipar que ese consenso debe tener una base fuerte, consistente, pues tendrá que resistir los vaivenes económicos que luego se mezclan con las cuestiones políticas, porque la prioridad será lograr un mayor desarrollo económico para Puebla.

M E M O R A N D U M

AL ORIENTE

Por supuesto que el festejo al Exgobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz por sus noventa años de vida, además del afable encuentro entre el Gobernador Alejandro Armenta Mier y el Senador Ignacio Mier Velazco, tiene que dejar algo bueno para la región Oriente de la entidad poblana.

El comentario se desprende porque en los últimos tiempos, ese punto cardinal ha tenido presencia en el ámbito político nada menos que a nivel Gubernatura: Alejandro- Acatzingo-, Ignacio –Tecamachalco, y aquí la alusión se prolonga a la extinta Martha Erika Alonso Hidalgo y al también desaparecido Rafael Moreno Valle Rosas.

Siempre será bienvenido ese algo bueno que se espera, sea inversión, empleo u obra pública. Tanto el Gobernador como el Senador, están en las posiciones donde se toman las decisiones que trascienden, como en su tiempo, lo hizo Don Manuel Bartlett.

Así el momento feliz en que se le abrazó y felicitó por su larga vida, quedará sellado con más beneficio para las y los poblanos. Él no olvida a Puebla y por eso aceptó que su festejo se efectuara en esta ciudad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir