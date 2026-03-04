¿Ganó Bobby Pulido? La encuesta que lo pone como el próximo congresista de Texas con un aplastante 68% (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. El ídolo de la música tejana, Bobby Pulido, vive este 3 de marzo de 2026 el momento más decisivo de su vida fuera de los escenarios.

El intérprete de “Desvelado” se juega hoy su futuro político en las primarias demócratas para representar al Distrito 15 de Texas en el Congreso estadounidense, un movimiento que ha sacudido tanto a la farándula como a la política internacional.

¿Bobby Pulido ganó como aspirante al Congreso de Estados Unidos?

Las predicciones y encuestas internas apuntan a una victoria contundente. Según los datos más recientes, Pulido es el favorito indiscutible con un 68% de los votos a su favor, superando por un margen abismal a su oponente Ada Cuéllar, quien apenas cuenta con el 19% de la intención de voto.

Con solo un 13% de indecisos, el camino parece libre para que el cantante se mida en noviembre ante la republicana Monica de la Cruz.

Este ascenso político marca el inminente retiro de la música para Pulido. El artista ya presentó en Puebla su gira “Por la Puerta Grande”, la cual funciona como una despedida de los escenarios para enfocarse en su formación académica en Ciencias Políticas y su deseo de defender a los migrantes latinos, a quienes considera un “balón político” pateado por ambos partidos.

Sin embargo, la polémica no lo abandona. A horas de la elección, Pulido lanzó una declaración incendiaria al calificar de “ilegal” el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtiendo sobre una posible crisis energética e inflación que golpearía a los texanos.

A pesar de su pasado simpatizando con figuras republicanas como Donald Trump, hoy apuesta todo por el bando demócrata. ¿Logrará el cantante conquistar Washington con la misma fuerza que conquistó los corazones de sus fans? Los resultados de este día clave definirán si su “sueño americano” se convierte en una realidad legislativa.