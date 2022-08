La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (09:00 h)

– Crece más el reto de desprivatizar el agua

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Cada vez que se repite el descontento de usuarios en contra de Agua de Puebla, por pésimo servicio en el suministro, cobros abusivos y por no mejorar la calidad del líquido, se torna interesante ver el desenlace que tendrá el propósito de desprivatizarla.

Veamos. Hace unas semanas el diputado federal Alejandro Carbajal Hidalgo, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, refirió que en el próximo periodo de sesiones que se inicia en septiembre, se legislará sobre la Ley General de Aguas, que es un pendiente del Congreso de la Unión desde nueve años atrás.

Citó que con dicha Ley, se propone que además de regular la crisis hídrica que se vive en Puebla y en el resto del país, también podría revertir la privatización del agua para evitar que el recurso se concentre en manos particulares. Se dejarían sin efecto las concesiones otorgadas al sector privado y no se darán más, entre otros contenidos de esa nueva ley.

Por otra parte, y cual si fuera fiel respuesta al trabajo pendiente de los diputados en la Cámara, el director de Agua de Puebla Héctor Durán Díaz, anuncia inversión de más de dos mil millones de pesos para mejorar el servicio en los próximos dos años. Y enfatiza cual si fuera un triunfo consumado, que con ello queda superada la etapa en la que las autoridades optaban por revocar la concesión entregada a Agua de Puebla.

Si así se van dando las cosas, del trabajo que realicen los diputados federales en septiembre, se verán los primeros visos del rumbo que tendrá la desprivatización del agua en Puebla.

En cuanto a la millonaria inversión y mejoramiento del servicio que anuncia Agua de Puebla, cuyos resultados podrán medirse en el 2024, se tendrá que esperar el transcurso de los meses para comprobar que no se trate de otra promesa más de la empresa.

Que no se soslaye, que esa intención de revocar la concesión a la que se refiere Héctor Durán –que se repite una y otra vez- es precisamente porque se le cuestiona a Agua de Puebla que no cumpla su antigua promesa de millonaria inversión para mejorar el servicio y la calidad del líquido.

Y si ahora reitera su promesa, la misma historia, nos deja el mensaje de que sigue funcionando el negocio del agua que se inició hace ocho años por una disposición gubernamental.

Tal vez lo revierta otra disposición gubernamental, pero mientras eso no ocurra, el negocio sigue siendo rentable.

Eso significa también que crece el reto de desprivatizar el agua. ya sea con los actuales o próximos gobiernos, porque igual se fueron – y se irán- los que la privatizaron.

M E M O R A N D U M

CONSUMO

Tras el reporte del Banco de México, de que en junio se incrementó en 24.2 % el consumo a través de tarjetas de crédito, pues se registró un gasto de más de 123 mil millones de pesos, la Asociación de Bancos de México apuntó que pese a las altas tasas de interés e inflación, los consumidores están utilizando sus plásticos con prudencia. Usan la tarjeta como medio de pago inmediato y no como vía de financiamiento. Incluso creció el número de usuarios que pagan el saldo total de su tarjeta cada mes.

Es de esperarse que no haya equívocos.

Claro, lo deseable es que se tengan usuarios prudentes en el uso del “dinero plástico”. Bien que haya más “totaleros” y que el consumo sea muestra de confianza en que la economía irá mejor.

Aunque no está demás una modesta recomendación: Que no se pierda de vista el equilibrio a mantener en el gasto, porque como quiera que sea, es deuda que se genera y no deberá salirse de control.

joma61@hotmail.com

Compartir