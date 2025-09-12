Justicia, libertad y patria, legado de las mujeres de la Transformación: Administración (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. El titular de la Secretaría de Administración (SA), Noel Hernández Rito destacó la importancia de reconocer a las mujeres que, con valentía y visión, han forjado la historia de México desde la primera Transformación.

Durante la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en la Alameda de León, el funcionario subrayó que septiembre es un mes para honrar no solo las gestas heroicas de la Independencia y la Revolución Mexicana, sino también el legado de aquellas mujeres que sembraron justicia, libertad y patria.

Resaltó que la historia nacional no puede entenderse sin el rostro y la fuerza de heroínas como Leona Vicario, Natalia Serdán, Carmen Serdán, Petra Herrera, así como de las soldaderas y adelitas, quienes con coraje e inteligencia participaron en batallas y movimientos de resistencia.

Hernández Rito recordó a figuras como Antonia Nava “La generala”, Hermila Galindo, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro, quienes, desde las aulas, la palabra y política, abrieron camino para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en México.

“El rostro de la patria es también rostro femenino”, afirmó al tiempo de señalar que el deber histórico es mantener vivo el ejemplo de quienes con liderazgo, pensamiento y acción trazaron la ruta hacia un país más justo y libre.

Asimismo, hizo un llamado a que “Mujeres de la Patria, Septiembre, mes de la Transformación” sea una oportunidad para reafirmar el compromiso con la igualdad, justicia y libertad; valores que hoy se construyen con rostro, voz y liderazgo femenino en la Primavera Oaxaqueña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir