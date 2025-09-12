Con la Primavera Oaxaqueña, suman 20 militantes del MULT asesinados, ayer el último: Octavio de Jesús (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. La dirigencia colectiva del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), denunció el asesinato de un integrante más de la organización, con lo que suman 20 asesinatos de sus militantes durante la presente Administración de la Primavera Oaxaqueña sin que hasta hoy haya justicia

El líder estatal Octavio de Jesús Díaz, en conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, informó que ayer por la mañana en la comunidad de Tierra Blanca Copala, fue asesinado Cliserio Ramírez Martínez, de 37 años de edad, integrante del mULT.

Responsabilizó a Macario García Merino y Horacio Santiago García, presuntos jefes paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) de esta agresión que enlutó a una familia más en esa zona de la región de los triquis.

Con esta muerte, dijo, durante la presente Administración de la Primavera Oaxaqueña han asesinado a 20 militantes sin que hasta hoy exista justicia y sin que haya un solo detenido por parte de las dependencias encargadas de la seguridad en la entidad.

“una vez más los enemigos de la paz, arribaron a la comunidad y comenzaron a disparar con armas de alto poder en contra de los habitantes, sin importarles que hubiera niños en clases, mujeres y ancianos en sus casas y labores diarias del pueblo, matando a Cliserio Ramírez Martínez”.

De Jesús Díaz, indicó que “desde que comenzaron los disparos, puntualmente se lo hicimos saber al Secretario General de Gobierno, pidiendo su intervención para detener la agresión o por lo menos persuadir el ataque con la presencia del cuerpo de seguridad estatal y Guardia Nacional, sin que estos tomaran alguna acción para garantizar la vida, la integridad física y seguridad de los compañeros de Tierra Blanca”.

Expresó que la organización apoyó al actual Gobierno a ganar las elecciones para que hoy despachen desde el Palacio de Gobierno pues movilizaron a miles de sus militantes a las urnas a votar por el gobernador Salomón Jara Cruz, por lo que hoy demandan atención para que se esclarezcan los asesinatos de sus integrantes.

Para ello, exigen ejecutar inmediatamente las órdenes de aprehensión pendientes en contra de Macario García Merino y Horacio Santiago García, que son los cabecillas de los paramilitares del MULTI, autores intelectuales y principales orquestadores de la violencia en la región Triqui de Copala.

“Igualmente, entre los pendientes se encuentran las desapariciones forzadas de las compañeras Daniela y Virginia Ortiz Ramírez desde 2007, donde el gobierno ha sido totalmente apático, la Comisión Estatal de Búsqueda, no ha pensado en hacer un recorrido por los lugares que los familiares de las víctimas han señalado que pudieran estar los cuerpos de las jóvenes”, expresó el dirigente.

También exigieron a la Fiscalía esclarezca totalmente las ejecuciones extrajudiciales de las defensoras triquis, las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, el 5 de noviembre del 2024 en la capital oaxaqueña.

Finalmente, emplazó nuevamente al gobierno de Oaxaca, para que ejecute las órdenes de aprehensión contra los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros.

