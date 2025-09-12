Reportan fuga de gas LP en Nanacamilpa; autoridades evacúan la zona (12:35 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Una fuga de gas LP en un ducto de Pemex, ubicada en los bosques de Nanacamilpa, provocó este viernes la evacuación preventiva de más de tres mil personas de las comunidades San Felipe Hidalgo y Tepuente, las más cercanas al ducto afectado.

Autoridades federales y estatales, junto con Pemex, la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional, trabajan en la zona para reducir riesgos. La emergencia obligó a acordonar el área y restringir el acceso a la zona boscosa.

De acuerdo con personal de Pemex, la fuga se detectó en un ducto cercano a la carretera que conecta Nanacamilpa con Tepuente, lo que representa un riesgo por la dispersión del gas. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse alejada mientras se realizan las maniobras para sellar el ducto y eliminar el riesgo.

Imágenes de la zona muestran una nube de gas similar a la que se desplegó durante la explosión en los Puentes de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, aunque hasta el momento no se ha detonado. Se investiga si la fuga pudo haberse originado por una presunta toma clandestina.

