José Armando de 13 años se da por vencido y renuncia a quimioterapia para descansar en paz (22:28 h)

A cinco años de lucha contra la leucemia, José Armando, un menor de 13 años, originario de Xalapa, Veracruz, que ha recibido más de 120 quimioterapias, decidió darse por vencido y abandonar el tratamiento para disfrutar alegremente el tiempo que le quede de vida.

Fue el pasado mes de octubre del 2023 cuando el cáncer volvió más agresivo a su cuerpo, situación que lo obligó a tomar una fuerte y dolorosa decisión; renunciar a la quimioterapia para descansar en paz .

“Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte. A mi mamá le pedí que respetara mi decisión, lo que ella no quería. El tratamiento, sí, pues mejor a disfrutar lo que queda de vida”, dijo el menor con lágrimas en los ojos durante una entrevista con ADN40Mx.

A pesar de presentar madurez a su corta edad, a José Armando le duele dejar a su mamá y hermana pero que siempre las acompañará y cuidará desde el cielo: “Yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana”, indicó el niño.

El pequeño expresó que, hay algo que le preocupa cuando él ya no este en este mundo; que su madre y hermana se queden solas. “De que solo estén ellas dos “, indicó.

