Más de lo mismo: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Claudia Sheinbaum la “corcholata” preferida del mesías estuvo en Radio Fórmula. Las entrevistas pactadas dejaron mucho que desear. No se le cuestionó para nada y se le dejó difundir lo que se le pegó la gana. Lo cierto es que ella ofrece la continuidad del inquilino de palacio, es decir 6 años más de lo mismo. La señora se ha plegado a todo lo que le manda su jefe e incluso aseguró que la relación con el ejército será igual o mejor que con AMLO. Seis años más de niños sin medicinas, madres sin guarderías, excesos de poder, persecución de periodistas y personas que no son afines a sus políticas. Seis años más de dictadura. No por favor.

***

El gobernador Salomón Jara no está nada contento con las decisiones que tomó la dirigencia nacional de su partido. Durante la mañanera se mostró molesto y dijo que no comparte que Mario Delgado haya incluido en la lista plurinominal al ex priista Alejandro Murat. “Yo espero que Mario Delgado dé claridad sobre esto, nos informe bien, va a venir y nos tiene que informar porqué de esto”.

De acuerdo a Jara, él tiene el pulso de la población oaxaqueña y la gente no estuvo contenta con el neo morenista que seguro llegará al Senado pese a los malos manejos y casos de corrupción en el que está involucrado.

Dijo que los “chapulines” no son buenos en referencia al ex mandatario quien apenas hace dos meses renunció al PRI para formar una agrupación de políticos ex priistas en apoyo a la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum.

De igual manera, aseguró que su Gobierno no protegerá a nadie ni solapará impunidad “no vamos a proteger a nadie, y quien tenga que ser castigado, que se castigue por los agravios que cometió y que han cometido al pueblo de Oaxaca”.

***

Los cómplices de ayer, son los enemigos de hoy. Oaxaca sigue atrapada entre organizaciones, políticos, estudiantes, maestros, normalistas. Todos los días los oaxaqueños tienen que ingeniárselas para llegar a sus trabajos, transitar entre bloqueos y manifestaciones y no hay poder humano que haga cambiar esta realidad. Sexenios van y vienen y todo igual. Los que criticaban tanto a los gobiernos, hoy soy rehenes de sus amigos, con quienes se la jugaron. El pobre charbelín ya no sabe qué hacer y lleva a cabo movimientos que no le dan resultado porque no puede castigar a quienes lo apoyaron durante tantos años. Cómo es posible que el rey de los bloqueos, ahora diga que no se permitirán. Mientras las amas de casa, los trabajadores, los empleados del gobierno, los que verdaderamente trabajan tienen que lidiar con integrantes de organizaciones que se plantan en las esquinas y les impiden el paso. Terrible.

***

El impresentable Noroña le advirtió al representante del PAN que tenga cuidado y que le llame por su nombre a la mamá del Chapo Guzmán. De risa. Y, luego no quieren que los relacionen con el narco.

***

Nuestra solidaridad con Carlos Loret ante el embate del poder, intolerancia y autoritarismo de AMLO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir