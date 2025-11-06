Invitan a jornaleros mixtecos a trabajar en cosecha de fresa y tomate en Baja California Sur (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 6 de noviembre. La Coordinación de Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, difundió la nueva convocatoria para cubrir vacantes como trabajadores agrícolas en Baja California Sur.

La jefa del departamento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en Huajuapan de León, Angelica María Morales Montes, compartió que el trabajo lo ofrece la empresa El Sol, El Cultivo y La Tierra, en el Valle de Vizcaína, para realizar diversas actividades, además de cosecha de fresa y tomate.

Agregó que la salida será el 12 de noviembre, siendo la empresa quién pagará el traslado desde las cabeceras municipales de la Mixteca hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez.

“Tenemos aproximadamente 100 lugares. Hemos estado haciendo mención anteriormente y dentro de este lapso de tiempo hemos tenido algunas salidas, donde hemos recibido a personas de diferentes municipios. Me refiero a las cabeceras distritales de Tlaxiaco, Juxtlahuaca, de acá de Huajuapan, quienes han salido de municipios aledaños. Cabe mencionar que es de Tlaxiaco, Ocotepec, Santiago Nundiche, de acá de Huajuapan, tuvimos la salida de algunas personas”, indicó.

Agregó que las personas interesadas tienen que cumplir con los siguientes requisitos, mayor de 18 años de edad, Credencial para Votar vigente, Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguro Social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Morales Montes apuntó que, en caso de no contar con los últimos dos requisitos, la dependencia del servicio de empleo, apoyará a las personas para que puedan realizar el trámite.

“El salario mínimo es de 489 pesos, eso es por las actividades generales, pago diario, pero tienen la oportunidad de recibir un salario mayor, con respecto a destajo o al rendimiento, es el pago semanal, tiene prestaciones de ley, el contrato es por cuatro meses, además de que la vivienda es gratuita durante este contrato. El transporte también es gratuito, desde el lugar donde ellos viven, me refiero a los taxis, urban o autobús que tomen al lugar de donde llega el autobús que los traslada a Baja California, les pagan totalmente el transporte”, recalcó.

Reveló que es el primero año que se trabaja con la empresa El Sol, El Cultivo y La Tierra, pero de acuerdo a testimonios, el ambiente laboral es agradable, el pago es justo y puntual.

Sostuvo que la mayoría de los mixtecos siguen renovando contratos para trabajar en el Norte del país, porque consideran que el pago por día es justo, además de las comodidades que les dan para vivir en el tiempo que dura el trabajo, aunado a que la empresa les da prioridad por la experiencia agrícola que tienen.

