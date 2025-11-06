Equipa Salomón Jara 3 escuelas de San Pedro Mixtepec con computadoras y mobiliario (14:30 h)

San Pedro Mixtepec, Oax. 6 de noviembre. Con el objetivo de continuar fortaleciendo el aprendizaje de la niñez oaxaqueña, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó de manera directa equipo tecnológico a tres escuelas de nivel básico de San Pedro Mixtepec, en la región Sierra Sur.

Durante una asamblea que forma parte de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio, el Mandatario estatal otorgó computadoras, proyectores e impresoras, además, pizarrones, y lotes de mobiliario; en favor del desarrollo de las capacidades de 168 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

“Se va a apoyar a San Pedro Mixtepec con proyectos para que salga adelante, quiero pedirle al presidente municipal que nos acerquemos y respaldemos mutuamente” mencionó Jara Cruz en compañía de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Otras de las acciones anunciadas fueron:

• La Unidad Médica Rural (UMR) de la demarcación recibió un apoyo económico que les permitió mejorar la infraestructura, mobiliario y equipo biomédico. Este espació también tendrá suficiente abasto de medicamentos y se le asignará personal médico.

• El Sistema DIF Oaxaca entregó una dotación alimentaria a cada familia, además de cobijas y kits de alimentación para la niñez. La población es apoyada con el programa Desayuno de Letritas.

• Mediante la Tarjeta Margarita Maza se beneficia a 21 jefas de familia en pobreza extrema.

• Desde 2023 opera el programa Autosuficiencia Alimentaria, en favor de 24 familias que reciben asistencia técnica para la producción de maíz, frijol y otras semillas.

• La Primaria Aquiles Serdán y la Escuela Secundaria Técnica número 129 recibirán un apoyo económico para la construcción de sus respectivos techados a través de La Escuela es Nuestra.

• El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa otorgará cinco computadoras al Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca plantel 73.

