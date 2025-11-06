FGEO inicia investigación por asesinato de regidora de San Juan Cacahuatepec (13:25 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación por la agresión en la que perdió la vida una mujer identificada como G.U.C., en San Juan Cacahuatepec -donde la víctima se desempeñaba como funcionaria municipal-, por lo que activó de manera inmediata el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Los hechos se registraron la mañana de este 6 de noviembre de 2025, cuando la Vicefiscalía Regional de la Costa recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec.

Ante ello, personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso.

La FGEO trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región. Asimismo, se da seguimiento puntual a todas las líneas de investigación, a fin de construir una teoría sólida del caso y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de los hechos.

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso con la procuración de justicia en casos de muertes violentas de mujeres, mediante la aplicación de protocolos con perspectiva de género, que permitan lograr resultados diligentes y efectivos, en favor de las víctimas directas e indirectas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir