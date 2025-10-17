Invitan a Festival del Mole Negro y Picadillo en Tlaxiaco; habrá coloquio gastronómico (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de octubre. La encargada del Patrimonio Gastronómico Municipal en Tlaxiaco, Ixchel Ornelas Hernández, dio a conocer que por primera ocasión el 18 de octubre, se realizará el Festival del Mole Negro con Picadillo y Salsa Dulce, en una suma de esfuerzos entre la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, Ayuntamiento de Tlaxiaco y cocineras tradicionales.

Indicó que la actividad gastronómica iniciará a las 11 de la mañana, en la explanada del palacio municipal de Tlaxiaco, con la participación de 15 cocineras tradicionales, además de que habrá dulces típicos y aguas frescas, hechas con frutas naturales que se producen en la región.

“Una de las primeras cosas que me gustaría diferenciar, quienes hemos vivido en Tlaxiaco y hemos probado nuestra gastronomía, sabemos que el mole con picadillo y la salsa dulce, es un platillo muy peculiar, es un platillo demasiado original y además no lo existe en ninguna parte de la república mexicana, lo cual quiere decir que tenemos en nuestras manos como herencia y patrimonio un plato que vale la pena difundirlo, y que probablemente porque no hemos podido unir fuerzas entre cocineros, entre comunidad, entre municipio también autoridades estatales, no habíamos tenido dicha de poder tener estas fuerzas para poder salir hacia afuera proyectando, como se ha hecho con este festival”, recalcó.

Destacó que buscan con el festival, dejarle claro a Secretaría de Turismo que Tlaxiaco es un espacio confiable, proyectivo y fértil, para poder repetir en los siguientes años, la misma actividad gastronómica con su apoyo.

Ornelas Hernández refirió que fue un reto confirmar la participación de las cocineras tradicionales, por también el 18 de octubre se realizarán las calendas, en los siete barrios de la ciudad de Tlaxiaco, a quienes agradeció por permitir que otras personas conozcan su sazón.

Señaló que otra actividad a realizarse en el marco del Festival del Mole Negro con Picadillo y Salsa Dulce, será un Coloquio que iniciará a las 3 de la tarde, en el Archivo Histórico Municipal de Tlaxiaco.

“Este el coloquio también que eh acompaña a este a este festival, que el coloquio vienen tres ponentes que van a hablar de patrimonio, que van a hablar de cronograma de ingredientes, no cómo llegó a México y cómo llegó a América Latina y la combinación de ingredientes y por qué se dan recetas tan maravillosas como estas, y viene un chef de Oaxaca muy famoso que también nos viene a hablar y que además él es uno de los precursores de los encuentros de cocina tradicional en Oaxaca muy importante entonces. Ayuda a que estas tres experiencias nos puedan dar a nosotros mucho material para seguir trabajando con ellas y en coordinación con el municipio “, abundó.

Adelantó que la degustación será en porción pequeña, para que todos puedan degustar las diferentes expresiones de los moles, con lo que conocerán el trabajo de cada una de las cocineras tradicionales.

