En Juxtlahuaca, Secundaria Técnica 22 anuncia actividades por su 55 aniversario (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de octubre. Durante dos días se realizarán diversas actividades culturales y deportivas, para conmemorar el 55 aniversario de la fundación de la Escuela Secundaria Técnica número 22, ubicada en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

El presidente del comité pro aniversario, Jorge Mario Hernández López, compartió que el 27 de octubre iniciarán con una calenda desde las instalaciones de la secundaria recorriendo las principales calles hasta llegar a la Explanada Municipal de Santiago Juxtlahuaca.

Indicó que en la calenda inaugural se contempla la participación de todas las danzas que tiene el municipio mixteco, entre ellas, Los Chareos, Diablos, Los Rubios y Las Mascaritas.

“Aquí contamos con 14 grupos que sacan diferentes danzas, La Danza del Macho, también, ya fueron invitados, para que nos acompañen en la calenda; eso sería el primer día. La calenda va durar al menos dos horas. A las 5 de la tarde, vamos hacer un programa cultural ahí en la Explanada Municipal, eso sería el primer día, obviamente iniciando con el corte del listón como a las 2:30 de la tarde, en las instalaciones de secundaria”, detalló.

Agregó que para el 28 de octubre se realizarán competencias de basquetbol y fútbol, tanto varonil y femenil, en las que participan otras instituciones, como la técnica 142 de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, escuela 89 de Santo Domingo Tonalá, telesecundaria de Santa Rosa, escuela del Progreso de Santiago Juxtlahuaca, secundaria Andrés Henestrosa y el colegio particular.

Hernández López abundó que, por la tarde de dicho día, habrá un programa cultural, en donde se entregará la premiación de las y los alumnos que resultaron ganadores en las competencias deportivas, y los festejos culminarían con un baile popular.

“Ahora la secundaria le toca festejar su 55 aniversario, que ha dado muchos profesionistas a Juxtlahuaca, mucha gente de valor, también rendirles un homenaje a todos aquellos que han pasado, por una de las escuelas antiguas, estamos hablando de 1970, a la fecha más o menos como unas 33 generaciones, las que han salido de la escuela, no pasen, de desapercibida, la educación que brinda esta escuela al pueblo de Juxtlahuaca”, expresó.

El tambien profesor de ciencias refirió que se está invitando a todos los exalumnos de las diferentes generaciones para que participen en la calenda inaugural, con previo aviso para que sean contemplados, y que además se tendrá la presencia de más de 50 invitados especiales, entre ellos, profesores jubilados de la secundaria.

Señaló que la secundaria técnica número 22 actualmente cuenta con 700 alumnos, de los cuales se forman 21 grupos, siete de primer año, e igual número de segundo y tercer grado.

Dijo que, como todas las escuelas, tienen diversas carencias, por ejemplo, el mantenimiento a los salones para evitar goteras, reemplazar algunos, con la construcción de otros, y la falta de profesores.

