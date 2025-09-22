Investigan grafitis en plaza principal de zona arqueológica Cerro de las Minas (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de septiembre. El gestor del Patrimonio Cultural en la Mixteca, Austerlitz Sánchez Méndez, dio a conocer que la zona arqueológica Cerro de las Minas, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, fue objeto de vandalismo.

“Fue justamente el día que se hizo el homenaje al general Antonio de León, 8 de septiembre, después de las actividades, el doctor Marcus Winter con su esposa y su servidor, subimos al cerro, pero lamentablemente nos encontramos con un grafiti muy grande y otros pequeños a los lados, en la plaza principal”, detalló.

Indicó que en el lugar fueron localizados varios botes vacíos de pintura en aerosol, de las cuales tomaron fotografías y también de los grafitis.

Reveló que realizaron el reporte al Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Oaxaca, adjuntando las imágenes como evidencia.

“Por otro lado tratar en lo breve, despintar ese graffiti, que va llevar su tiempo, porque estos daños están a cargo de una aseguradora. Esto implica hacer todos los trámites, para que en su momento se empiece a limpiar. Nada más que las aseguradoras por recomendaciones del INAH, no utilizan ningún material o solvente. Si no que son materiales que no dañen las piedras, y no contaminen el ambiente”, subrayó.

Sánchez Méndez recalcó que, al ser un delito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de realizar las investigaciones para dar con los responsables.

Apuntó que el horario oficial de visita es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, siendo después de esta última hora cuando quizás ingresaron a realizar los grafitis, al no contar con barda que delimite el sitio arqueológico.

Recordó que fue hace aproximadamente 10 años, cuando también realizaron pintas en la zona arqueológica Cerro de las Minas.

