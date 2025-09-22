Recta final de pagos de la Pensión Bienestar: ¿A qué apellido le depositan este lunes 22 de septiembre? (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La Pensión del Bienestar entra en la recta final de su calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre, y este lunes repite el depósito para un apellido.

El apoyo de 6 mil 200 pesos para las personas adultas mayores 65 años o más es uno de los más importantes del Gobierno de la Cuarta Transformación. La pregunta es: ¿A qué apellido le toca hoy el depósito? El Financiero te explica los detalles.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión del Bienestar?

Este programa está dirigido a personas de 65 años o más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante una pensión de 6 mil 200 pesos cada dos meses.

La Secretaría de Bienestar distribuye los pagos siguiendo un calendario por orden alfabético del primer apellido. Otros programas como la Pensión para Personas con Discapacidad; el Programa de Madres Trabajadoras, y la Pensión Mujeres Bienestar también forman parte de este esquema, aunque con montos distintos.

Pensión del Bienestar: Calendario de pagos para la semana del 22 al 25 de septiembre

En la última semana de pagos de este bimestre, los depósitos se realizarán de acuerdo con la inicial del apellido:

Lunes 22 de septiembre : Apellidos con R (también les tocó depósito el viernes 19 de septiembre).

: Apellidos con R (también les tocó depósito el viernes 19 de septiembre). Martes 23 de septiembre : Apellidos con S.

: Apellidos con S. Miércoles 24 de septiembre : Apellidos con T, U, V.

: Apellidos con T, U, V. Jueves 25 de septiembre: Apellidos con W, X, Y, Z.

Beneficiarios de la Pensión del Bienestar HOY

Si tu apellido comienza con la letra R, hoy recibirás tu depósito. Los pagos se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar y pueden retirarse en sucursales del Banco del Bienestar.

Entre los apellidos que recibirán su dinero este lunes 22 de septiembre están:

Ramírez.

Ramos.

Requena.

Rebolledo.

Riva.

Rico.

Rosas.

Rodríguez.

Ruiz.

Rubio.

Para ubicar la sucursal del Banco del Bienestar que te quede más cerca de tu domicilio, puedes utilizar el buscador de la institución disponible en su sitio web. Lo único que tienes que hacer es escribir en qué estado y municipio estás.

¿Cómo cobrar la Pensión del Bienestar?

Acude al cajero o ventanilla del Banco del Bienestar. Lleva tu Tarjeta del Bienestar y tu NIP actualizado. Realiza el retiro de forma segura.

¿Qué otros programas del Bienestar depositan su pago HOY?

Además de la pensión para adultos mayores, este lunes 22 de septiembre también se dispersan los siguientes apoyos:

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.

Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos.

¿Cuándo abrirá el registro para la Pensión del Bienestar?

Quienes busquen inscribirse deben haber o estar a punto de cumplir 65 años, que es la edad mínima para ser beneficiario. Además, deben acudir al módulo de registro en fechas de convocatoria y presentar:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

CURP (que ya será biométrica),

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

Documentos del auxiliar (en caso de registrarlo).

La Secretaría del Bienestar abre el registro para la pensión para personas adultas mayores en los meses par de cada bimestre. Por ejemplo, la última vez que se abrieron las inscripciones fue en agosto.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, suele hacer el anuncio del calendario de registros para la Pensión del Bienestar en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum.

