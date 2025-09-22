Video: Masacre en cárcel de Ecuador deja 14 muertos tras enfrentamiento entre bandas criminales (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Durante las primeras horas del lunes 22 de septiembre, se registró una masacre en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de San Antonio de Machala, en Ecuador, que dejó al menos 14 personas muertas, varias heridas y otros internos fugados.

Imágenes y videos del suceso comenzaron a circular en redes sociales, mostrando la magnitud de la violencia dentro del centro penitenciario.

¿Qué pasó en la cárcel de Machala en Ecuador el lunes 22 de septiembre?

Según los primeros reportes, el incidente se habría originado por un enfrentamiento entre grupos criminales que operaban dentro del penal, utilizando armas de fuego y explosivos.

De acuerdo con el medio ecuatoriano El Comercio Ecuador, alrededor de las 02:00 horas, un grupo de internos, supuestamente vinculado a la organización delictiva Los Lobos Box, logró salir de sus celdas e iniciar una revuelta.

Durante los disturbios, los reos asesinaron a un guía penitenciario, hirieron a dos policías y secuestraron a otros elementos de seguridad de la cárcel de Machala.

Posteriormente, los internos se dirigieron a otro pabellón donde se encontraban miembros de un grupo rival, identificado como Los Lobos. El enfrentamiento entre estas facciones habría escalado rápidamente, generando la violencia que terminó con múltiples víctimas.

Aumentan enfrentamientos dentro de cárceles en Ecuador

El jefe de la Policía Nacional en la provincia de El Oro, William Calle, confirmó que 14 personas perdieron la vida y otras 14 resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica de emergencia.

Las autoridades penitenciarias y de seguridad trabajan en la contención del motín y en la búsqueda de los reos que presuntamente lograron fugarse durante la revuelta. Se espera que se implementen operativos especiales para asegurar el penal y prevenir nuevos incidentes.

Los enfrentamientos entre grupos criminales se han intensificado en los últimos años dentro de las cárceles de Ecuador, exponiendo la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la necesidad de reforzar medidas de control y supervisión.

Hasta el momento, según El Comercio Ecuador, las investigaciones continúan para determinar cómo se originó la masacre, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que permitieron que los internos accedieran a armas y explosivos dentro del CRS de Machala.

