Investigan a elemento de la Policía Vial Estatal por presuntos actos de corrupción en Pochutla (09:00 h)

​Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, investiga a un elemento de esta corporación por presuntos actos de corrupción en el municipio de San Pedro Pochutla.

Tras la difusión de una publicación en la red social Facebook, la Dirección General de Asuntos Internos intervino de manera inmediata para garantizar la transparencia y correcta investigación del caso.

​

La SSPC subrayó que no tolera actos contrarios a los principios que la rigen y mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, con respeto irrestricto a los derechos humanos y la ética en el servicio público.

​

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a denunciar este tipo de irregularidades a través de los canales oficiales.

