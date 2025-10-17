Inician maestros bloqueo en cruceros de la capital oaxaqueña (09:20 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. Los maestros de la Sección XXII iniciaron su jornada de lucha con bloqueos en diversos cruceros de la capital oaxaqueña y zona metropolitana en exigencia de la reinstalación de las mesas de negociación con el Gobierno federal.

De esta manera, los mentores ya se encuentran concentrados en los cruceros del monumento a Juárez, a la salida de la carretera a Tuxtepec, de centros comerciales como la Macroplaza, Plaza del Valle, la carretera federal 175 a la altura del crucero del aeropuerto lo que puede provocar retrasos en la salida de los vuelos, y la impotencia de los usuarios al no poder llegar a la terminal aérea a tiempo.

También los accesos a la planta de PEMEX en Lachigoló ya se encuentran bloqueados, al igual que la caseta de cobro de Huitzo, bajo control de los docentes, dan paso libre.

Se espera que este día sea una jornada de caos vial para los capitalinos, conductores y comerciantes que acuden a la Ciudad de Oaxaca a vender sus productos al mercado de abastos, además de miles de trabajadores que tienen que llegar a sus centros de trabajo.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas a los bloqueos para evitar confrontación con los maestros.

