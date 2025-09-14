Investiga Fiscalía muerte de mujer en separos de policía municipal de Salina Cruz, 10 elementos rinden declaración (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza los trabajos ministeriales con perspectiva de género, así como las labores necesarias en ciencia forense para determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento de una persona del sexo femenino, que fue localizada sin vida en los separos de la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Por estos hechos, al menos 10 elementos de la policía municipal de Salina Cruz que cubrían el turno en que sucedieron los hechos, fueron trasladados a las oficinas de la Vicefiscalía Regional del Istmo, de la Fiscalía de Oaxaca, para que rindan su declaración inicial.

De acuerdo con los primeros reportes de los que tomó conocimiento la Fiscalía de Oaxaca, la víctima, una mujer identificada como A.T.B.A., fue detenida por la policía municipal de Salina Cruz, por lo que la trasladaron a la comandancia.

Derivado de esto, quedó bajo resguardo de esta institución y, este sábado 13 de septiembre de 2025, fue localizada sin vida al interior de una celda donde se encontraba detenida, por estos hechos, la FGEO activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Serán los trabajos periciales los que ayuden a tener la certeza científica y jurídica en torno a este caso, en el que además colabora estrechamente la Fiscalía para la Atención e Investigación de Feminicidios, por lo que un equipo especializado se traslada a la región para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

