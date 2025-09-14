Choque entre dos motocicletas deja un lesionado (11:00 h)

2025/09/14  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. Esta madrugada elementos de la Policía Vial Estatal abanderaron hecho de tránsito por choque entre dos motociclistas sobre la carretera federal 190 a la altura del monumento a La Madre.

En este percance estuvieron involucrados una motocicleta marca Yamaha  tipo MT-15 color azul con negro con placas estado de Oaxaca el cual era conducido por Julio C. F. G., de 18 años, quien resultó lesionado y trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja para su valoración médica.

La segunda unidad es una  motocicleta marca Vento tipo Ryder color amarillo con negro con placas de Oaxaca cuyo conductor fue identificado como Luis F. V. P., de 28 años.

Tras el incidente y al no haber lesiones de consideración realizaron un convenio entre particulares y se retiraron del lugar.

