Pronostican lluvias y áreas de tormenta localmente fuertes en Oaxaca durante este domingo (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre d. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este domingo, habrá presencia de lluvias y áreas de tormentas localmente fuertes, asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento.

Estos efectos son generados por la onda tropical número 32 y el flujo de humedad del Océano Pacífico, que dejarán áreas de chubascos más significativos en la Sierra Sur, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

La dependencia llama a tomar precauciones ante los efectos alternos que pueden ocasionar estas precipitaciones, como: aumento en los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida, encharcamientos en partes bajas, inundaciones repentinas, así como caída de árboles, tendido eléctrico y deslizamientos de tierra a orillas de carreteras.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se desarrollarán áreas de niebla densas en puntos aislados de la Sierra Sur, Sierra de Flores Magón y Sierra de Juárez.

La sensación térmica será fresca en zonas serranas; se percibirá calor en áreas costeras y llanuras de la Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este domingo son las siguientes:

– Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

– Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

– Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 34 grados.

– Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

– Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

– Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados.

– Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

– Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

