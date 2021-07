Internan a Óscar Valencia, titular de CEPCO por complicaciones de Covid-19 (13:00 h)

Tras contraer el virus, el pasado 15 de julio, el funcionario estatal informó a la ciudadanía que había salido positivo en la prueba de PCR contra Covid-19, por lo que se aisló en su domicilio para evitar el contagio.

@OscarValenciaSi “Es mi deber informar a la ciudadanía que me he realizado una prueba de COVID-19 y lamentablemente he dado positivo. Me mantendré en aislamiento para evitar cualquier tipo de propagación, cuando los médicos lo indiquen continuaré al 100%”, escribió en su cuenta de Twitter.