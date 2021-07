Triquis se unen a la vendimia en el Centro Histórico, se instalan sobre Reforma afuera del Etnobotánico (13:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de julio. Debido al operativo de seguridad para reordenar al comercio informal en las zonas del Zócalo, la Alameda de León y el Andador Turístico, diversas organizaciones de vendedores se han instalado en calles alrededor del primer cuadro de la ciudad, como los del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) que se colocaron sobre la calle de Reforma, afuera del Jardín Etnobotánico.

Otros más, que no pertenecen a ninguna organización, están vendiendo sobre la calle de García Vigil y el resto de los ambulantes que pertenecen a diversas organizaciones y vendían en el zócalo se colocaron sobre la calle 20 de Noviembre e Hidalgo.

Los ambulantes, han señalado que como puedan continuarán vendiendo, ya que ellos habían pagado sus permisos ante el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca.

Por su parte, en sesión de Cabildo del pasado viernes, el presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, advirtió que el operativo continuará de manera indefinida.

A través de un comunicado, el edil reiteró que el despliegue de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Dirección de Gobierno, no se trató de un desalojo sino de una intervención para no permitir que puestos de comercio en vía pública que no cuentan con permiso de la autoridad, se instalaran en el Centro Histórico.

Resaltó que el operativo se continuará realizando con estricto apego a los derechos humanos y, sobre todo, con la ley en la mano.

García Jarquín, dio a conocer que derivado del operativo se instalaron mesas de trabajo para verificar quiénes de los comerciantes en la vía pública cuentan con un permiso y quiénes no.

“Desde abril, la organización 14 de Junio, con el pretexto de que no le resolvía el Gobierno del Estado sus peticiones, había empezado a instalar puestos y lo empezaron hacer otras organizaciones. Teníamos que poner un alto”, sostuvo.

El munícipe capitalino dejó claro que quienes integran la administración pública municipal seguirán trabajando por el desarrollo y bienestar de la ciudad capital y de sus habitantes.