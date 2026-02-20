Inicia entrega recepción en el CECyTE Oaxaca; se reúnen Blanca Martínez y Sergio López (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Con la finalidad de iniciar el proceso de entrega recepción de la Dirección General del CECyTE Oaxaca, esta tarde se reunión Blanca Martínez Guzmán y Sergio López Sánchez, en un primer acercamiento para iniciar una transición ordenada y transparente.

En este sentido, Blanca Martínez, destacó: “Cumpliendo la encomienda de nuestro señor Gobernador, el ing. Salomón Jara Cruz, llevaremos un proceso de entrega recepción ordenada, transparente y apagada a derecho, teniendo en mente el mejoramiento continuo de la educación de nuestras juventudes”.

Finalmente, remarcó: “Reconozco al lic. Sergio López como un servidor público con amplia experiencia, por eso le deseo mucho éxito al frente del Colegio, que hoy se ha convertido en un referente en la impartición de educación media superior pública de calidad”.

