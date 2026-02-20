Sin Límites: Frases lapidarias políticas de la Corriente Crítica del PRI: Raúl Torres Salmerón (12:30 h)

*Genaro Morales analiza la Reforma Electoral y el asunto del Diputado Migrante

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. El Diputado Federal Genaro Morales Rentería por la LXVI Legislatura Federal por la vía Plurinominal dentro de la Cuarta Circunscripción, dirigente nacional de la Corriente Crítica del PRI, manifiesta que los milagros para su partido existen y que la CC en el ámbito nacional está como el Atlante: “tiene adeptos en los estados de Sinaloa, Michoacán y Puebla, entre otros”.

En reunión con un grupo de columnistas en Casa Reyna en Puebla Capital, Morales Rentería estuvo acompañado del dirigente estatal de la CC, Erik Salgado Trujillo.

Sobre la Reforma Electoral, declaran que sus afiliados respaldarán con todo al partido tricolor para que no se apruebe y recuerda que en los años 1979, 1982 y 1985 se votaba por los plurinominales, de manera que no es una reforma nueva, sólo la retoman los partidos que están en el poder federal.

Subrayan que la estrategia nacional del PRI en todo el país es ponerse a trabajar a la voz de ya en las afiliaciones y el abanderamiento de las causas sociales porque hoy el PRI debe adaptarse al electorado. La CC en el Estado de Puebla va a empezar una reestructuración para el nuevo proceso electoral que ya está cerca.

Morales y Salgado exponen que “lo que tiene que hacer el PRI es voltear a ver a la nueva militancia generacional y dejar de seguir apostando a los políticos de los años 70, 80 y 90, Alejandro Moreno, Alito, le está apostando a la juventud generacional”.

Morales Rentería, manifiesta ver con buenos ojos la creación del diputado migrante en Puebla: “Es una posición que sin duda permitirá a los migrantes poblanos contar con voz y voto en el Congreso Estatal y el migrante que busque esa posición debe estar identificado con los connacionales y con la gente de Puebla, además de demostrar su trabajo en favor de sus paisanos y los migrantes.

Puebla es uno de los estados que tiene el mayor número de migrantes en la Unión Americana y que la votación se ganará en un cien por ciento a favor del candidato. Es bien sabido que en Estados Unidos y Canadá hay un gran número de poblanos.

Todos los partidos van a buscar perfiles migrantes para las candidaturas, habría que ver que piensan los migrantes poblanos radicados en USA, aunque hay otro pensamiento y otra circunstancia; la política no es buena ni mala, la política es de estrategia. Puebla sería el tercer estado en tener un diputado migrante que vele por los derechos de los connacionales, ya que sólo existen dos estados con un legislador: Ciudad de México y Oaxaca.

LAS FRASES LAPIDARIAS

Al abordar temas de la política nacional y estatal, surgen las frases lapidarias de Genaro Morales y Erik Trujillo, muchas que dejan que dejan buen sabor de boca y debieran ser objeto de profundo análisis:

-Desde lo más alto del poder se pretende eliminar a la oposición y se pretende matar a sus aliados, al tiempo que crean nuevos partidos satélites.

-Reducir las prerrogativas a los partidos políticos genera la intervención de los poderes facticos y el crimen organizado, como ya está sucediendo en MORENA.

-Uno de los puntos más controversiales de la Reforma Electoral es eliminar mecanismos que garanticen la pluralidad en el Congreso, pues la representación proporcional en diputaciones y senadurías plurinominales, es un contrapeso necesario que permite a diversas corrientes políticas acceder al espacio legislativo más allá de la aritmética de distritos uninominales.

-Se puede sintetizar dicha Reforma Electoral en querer recorrer más kilómetros con menos gasolina.

-Marx Arriaga, el de los libros de texto gratuitos de la SEP, está juntando muchos votos a favor de la oposición.

-Que se vayan los dinosaurios y bebesaurios, en el PRI poblano aún hay personajes, principalmente en Puebla Capital. La salida de Blanca Alcalá no le afecta en nada al PRI pues de tiempo atrás dejó de tener capital político, yo creo que a la única que se va a llevar es a su hija Karina Romero Alcalá.

-Si Blanca Alcalá es candidata a algo, será como querer que el Puebla FC gane el campeonato de futbol con el Mortero Aravena.

-Blanca Alcalá estuvo en la Secretaría del Migrante del PRI nacional, pero ella tiene de migrante lo que tengo yo de extraterrestre.

-Con la adquisición de Blanca Alcalá, el PAN entró de lleno a la etapa de reciclaje político.

-Néstor Camarillo Medina fue el peor presidente del PRI estatal, así como Pablo Fernández del Campo, es lamentable decirlo, pero el PRI en Puebla ha ido de mal en peor.

-El Alcalde de Puebla Capital, el morenista José Chedraui, es como el lema de las tiendas Chedraui de que todo cuesta menos: Es el Presidente Municipal que hace menos.

-La nueva dirigencia estatal trae ya cosas buenas para el PRI. Corresponde a Xitlalic Ceja anotar goles y a Lorenzo Rivera parar los penales.

En fin, como dice la copla colombiana:

Si el más triste de los tristes

mis lamentos escuchara,

por compadecer mis penas

de las suyas se olvidara.

raultorress@hotmail.com

