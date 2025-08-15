Inicia bacheo en avenida Tecnológico para mejorar la movilidad en Oaxaca de Juárez (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez que preside Ray Chagoya puso en marcha los trabajos de bacheo en la Avenida Tecnológico, como parte del programa “Tache al Bache”, con el objetivo de garantizar vialidades más seguras, ágiles y ordenadas para la ciudadanía.

Con estas acciones, la administración municipal avanza en el reencarpetamiento de más de 19 kilómetros de vías principales y más de mil 400 baches atendidos en diversos puntos de la ciudad. Estas labores se realizan de manera planificada para atender las zonas de mayor circulación y contribuir a la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas.

La intervención en la Avenida Tecnológico permitirá mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado, beneficiando a miles de personas que diariamente utilizan esta importante arteria vial.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando para transformar Oaxaca de Juárez, priorizando el mantenimiento de las vialidades y la calidad de vida de las y los habitantes.

