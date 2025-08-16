”No vamos a permitir que queden impunes estos actos que atentan contra la integridad de la ciudadanía”: Fiscal Bernardo Rodríguez (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició a las investigaciones correspondientes ante el reporte de la agresión con disparos de fuego en contra de dos personas, en la que una de ellas perdió la vida y una más resultó con heridas en hechos que ocurrieron este 15 de agosto de 2025.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento y desplegó a un equipo multidisciplinario en el lugar de los hechos, y de acuerdo con las primeras indagatorias se tiene conocimiento que las víctimas viajaban a bordo de un vehículo de motor cuando fueron sorprendidos y agredidos con disparos de arma de fuego, en inmediaciones del municipio de Santa María Atzompa, perteneciente a la región de los Valles Centrales.

Derivado de la agresión, una de las víctimas sufrió lesiones por las cuales perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó con heridas y fue trasladado para su atención médica.

En tanto que, al lugar de los hechos arribó el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien encabeza los primeros actos de investigación para contar con los elementos para delinear de manera sólida las líneas de investigación en torno al caso y con ello dar con quien o quienes resulten responsables de estos hechos, “el mensaje es claro y no se va permitir que estos actos que atentan contra la integridad de la ciudadanía queden impunes”.

La Fiscalía de Oaxaca prioriza la investigación de los delitos que atenten contra la sociedad, especialmente los de alto impacto, esto con el objetivo de procurar justicia en forma eficiente.

