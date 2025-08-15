Trump y Putin aterrizan en Alaska para cumbre sobre la guerra en Ucrania (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin, aterrizaron este viernes en una base militar en Alaska para una cumbre sobre la guerra en Ucrania, en que se dieron un apretón de manos pocos minutos después de bajar ambos de sus aeronaves.

Trump, luciendo su característica corbata roja, caminó por una alfombra roja y se quedó de pie esperando a Putin. Ambos hombres vestían trajes oscuros. El mandatario estadunidense aplaudió varias veces mientras esperaba que Putin caminara hacia él sobre la alfombra roja extendida en la base militar. Se estrecharon las manos cordialmente y caminaron juntos por la alfombra roja entre los vítores de la gente en la pista para que ambos subieran al vehículo blindado estadunidense, ‘La Bestia’.

Trump saludó brevemente mientras aviones militares estadunidenses sobrevolaban su territorio. Ignoraron las preguntas que les gritaban los periodistas. Pero Putin también hizo un gesto para indicar que no podía oírlas.

Trump recibirá a Putin en la pista de aterrizaje. Será la primera vez que el jefe del Kremlin pise suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas. Estaba previsto que los dos dirigentes hablen a solas, por mediación solo de intérpretes, pero después se confirmó que Putin iba a contar con sus asesores, según el Kremlin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó a medios estadunidenses que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.

