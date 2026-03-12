Fiscalía de Oaxaca logra vinculación a proceso contra encargados de bar “Dembow” por vender alcohol a menores; operativo nocturno permitió su detención (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de dos personas identificadas como V.L.M.C. y A.C.J., por el delito de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, luego de un operativo interinstitucional en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña.

La detención de ambas personas derivó de un operativo nocturno implementado a través del Mando Metropolitano, en coordinación con la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional e inspectores municipales, quienes realizaron recorridos y verificaciones en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas con el objetivo de proteger a la población adolescente y garantizar espacios seguros.

Durante el despliegue policial, al ingresar al bar Dembow, también conocido como “El Nido”, ubicado en la zona del Río Atoyac, en jurisdicción de San Jacinto Amilpas, los elementos de seguridad detectaron menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de dos personas que se ostentaron como encargadas del establecimiento, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.

En audiencia, la Jueza de la causa dictó auto de vinculación a proceso contra V.L.M.C. (mujer) y A.C.J., (hombre), además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo para la comunidad adolescente, y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía de Oaxaca refrenda su compromiso de investigar y sancionar conductas que vulneren la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como de fortalecer los operativos interinstitucionales para prevenir delitos y garantizar entornos seguros en espacios públicos y establecimientos nocturnos.

