“Infiltrados” en el Caso Ayotzinapa no querían que se detuviera a Murillo Karam: AMLO (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que los funcionarios de la FGR que se rebelaron por el Caso Ayotzinapa no querían que se detuviera al exprocurador Murillo Karam.

Tras ser cuestionado sobre las recientes críticas a la investigación de la Noche de Iguala de 2014 , el mandatario reiteró su hipótesis de que hubo “una rebelión” dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para descarrilar el caso.

En particular, a través de aumentar la lista de los militares presuntamente implicados en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidrio Burgos para que él dijera “párale”:

“Lo que querían es que no se detuviera al exprocurador Murillo Karam. Entonces ahora, el segundo paso de estos ‘infiltrados’, o sorprendidos o no tomados en cuenta, o estrictos defensores del debido proceso (…) ahora es las pruebas no son sólidas”.

Esto último, con respecto a los cuestionamientos a las capturas de pantalla que están en el informe preliminar de la COVAJ, de las cuales el Grupo de Expertos Independientes consideró inconsistentes casi 200 de las más de 400 presentadas.

Pese a ello, el titular del Ejecutivo es que:

“Ya lo dije, y Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios: por cada caso hay 10 pruebas. Y es tan delicado el asunto, y no les gustó que actuáramos de esa manera que hasta nos volvimos famosos”.

Además subrayó que el caso está abierto, se mantiene la posibilidad de contemplar a presuntos implicados como testigos protegidos, y enfatizó que en estos momentos el Ejército está actuando bien con respecto al caso, ya que:

“Fue un error el no haber aclarado desde el principio, y actuado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército, con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del Ejército se afecta a la institución”.

