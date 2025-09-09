Ejecutan a ex jefe del Departamento de Multas de Semovi a bordo de su vehículo en San Jacinto Amilpas (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. Una persona fue ejecutada esta mañana cuando circulaba a bordo de su automóvil en calles del municipio de San Jacinto Amilpas.

La víctima fue alcanzada por sus victimarios sobre la calle Quetzalcoatl de la colonia Azteca de esa municipalidad.

Tras los disparos, el infortunado terminó impactando su coche un Chevrolet gris con placas de circulación THX-418-A contra una casa.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado sólo para corroborar que el conductor ya no contaba con signos vitales por las lesiones de las balas asesinas.

Hasta el momento no ha sido identificado el fallecido, aunque de manera extraoficial se menciona que podría ser un escolta.

Los cuerpos de seguridad implementaron un operativo para tratar de dar con los responsables, aún no hay información al respecto, en tanto, personal de la Fiscalía ya se encuentra en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes para la integración de una carpeta de investigación por el delito de Homicidio y el levantamiento de cuerpo para la necropsia de ley.

La persona ejecutada a balazos es Gustavo Santiago Ramírez ex jefe del Departamento de Multas y Sanciones de la Semovi, quien dejó de laborar en la dependencia en el 2024.

