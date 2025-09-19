Incendio en refinería de Salina Cruz deja daños materiales (10:45 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 19 de septiembre. Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes al interior de la refinería Antonio Dovalí Jaime generó una fuerte movilización de los equipos de emergencia.

El siniestro se originó presuntamente por un cortocircuito en los tableros de los soyinadores, lo que afectó el sistema de la planta primaria 1.

Según los primeros reportes, la presencia de material regado en la zona habría facilitado la rápida propagación del fuego, lo que provocó daños materiales en los equipos involucrados.

Sin embargo, gracias a la respuesta oportuna del personal de seguridad interna y brigadas contraincendio, se logró controlar la situación antes de que las llamas alcanzaran otras áreas de la refinería.

Las autoridades locales informaron que, afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales. El incidente quedó limitado a pérdidas materiales, cuyo alcance aún está siendo evaluado por personal técnico especializado.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni ha ofrecido detalles sobre las posibles afectaciones a la operación de la planta. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más datos sobre este incidente.

