El domingo 21 de septiembre se juega la fecha 11 de la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos” (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. Un total de 24 juegos de las categorías primera especial, primera intermedia, segunda B y tercera, se tienen programados para este domingo 21 de septiembre, como parte de la fecha número 11 de la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos”, correspondiente al torneo LXXXIII Ivonne Anameli Crespo Uribe.

En el estadio Eloy Martínez Vigil a las 9:00 de la mañana, los Cerveceros se miden a los Venados de Ixhuatán, otro duelo de la primera especial, se jugará en el mismo campo, pero a las 12:00 horas, entre los Bravos y Consolación. Con relación a la categoría primera intermedia, en el Estadio Jorge Crespo Olivera, a las 9:00 de la mañana, los Magueyeros se enfrentan a los Mets, mientras que, al mediodía, Broncos de Zimatlán va contra Pugs Salvajes.

La actividad del campo Gilberto Ontiveros López, iniciará a las 9:00 de la mañana, con el juego entre los Cuervos de Polo Sánchez, ante Toros de Plaza Antequera. Mientras que, al mediodía, el Deportivo Cuicatlán se enfrenta a Rockies. En el campo Adalberto Toral, los Yankees de Santo Domingo, serán rivales de los Pingüinos de sport Center a las 9:00 horas. En tanto a las 12:00 horas, el Deportivo Coyula juega contra Escuela Santos.

En el campo Pedro Vásquez Cruz, la novena de Bisontes se mide a Torti Bife a las 9:00 horas, correspondiente a la categoría tercera, mientras que a las 12:00 horas, el equipo de Bo2 juega contra los Charros de Xochimilco. En el campo de Santa María Coyotepec, a las 9:00 de la mañana, las Serpientes van contra los Muelles Atoyac. Al mediodía, los Jaguares se enfrentan a los Tigres.

En el estadio San Sebastián de Etla, a las 9:00 horas, los Potros van contra la Dinastía Camperos, posteriormente a las 12:00 horas, el Club Deportivo Venados de Cuicatlán visita a los Charrudos de San Sebastián. Mientras que, en el campo de Santo Domingo Barrio Alto, al mediodía tendrá lugar el duelo entre el Deportivo Vista Hermosa, en contra de los Pericos de Santo Domingo.

El estadio de Zimatlán, tendrá dos duelos, el primero a las 9:00 de la mañana entre Herreros de Ocotlán ante el Club Deportivo La Pandilla. A las 12:00 horas será el turno de los Cimarrones ante los Sobrevivientes. En el estadio Ocotlán a las 10:00 de la mañana, el Sitio Santiago se mide a los Padres. En el estadio de Tlacolula de Matamoros, a las 10:00 de la mañana, los Marlins se enfrentan a los anfitriones. En tanto, en el estadio de Matatlán, los Indios de Tlacolula van contra los Mezcaleros.

