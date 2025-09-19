Filtran foto de Tyler Robinson comiendo un helado de Dairy Queen tras asesinar a Charlie Kirk (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. La investigación por el asesinato de Charlie Kirk dio un nuevo giro luego de que se filtró una imagen que supuestamente muestra a Tyler Robinson, principal sospechoso del crimen, comprando y disfrutando un helado en un Dairy Queen de Utah apenas minutos después del ataque.

La foto, presentada inicialmente por la comentarista conservadora Candace Owens en su programa de YouTube, ha detonado una tormenta de reacciones, dudas y teorías en redes sociales.

Una parada por helado en medio del caos

La imagen señala que Robinson, de 22 años, habría estado en el establecimiento alrededor de las 6:38 p.m., mientras el campus de la Utah Valley University seguía bajo lockdown por el tiroteo que terminó con la vida del líder de Turning Point USA.

En la foto se observa a un joven con gorra negra, camiseta color vino y jeans, sosteniendo un helado de vainilla, aparentemente relajado.

El detalle más polémico es la referencia a “17 minutos”, que en algunos posteos se interpretó como tiempo transcurrido tras el crimen. Sin embargo, verificadores de X/Twitter aclararon que la cifra hace alusión a la distancia en coche entre el campus y el Dairy Queen, no al cronómetro exacto del ataque.

Candace Owens y la viralización de la foto

La comentarista conservadora aseguró que se trata de un “descubrimiento explosivo” que no encaja con la versión oficial sobre Robinson, a quien se le atribuye haber confesado el asesinato en mensajes privados de Discord.

Owens criticó que las autoridades solo liberaran una imagen borrosa del sospechoso y sugirió que el joven pudo haber cambiado parcialmente de ropa antes de aparecer en la heladería.

El video de Owens superó los dos millones de vistas en menos de 24 horas y desató un efecto viral en redes sociales, donde la foto fue replicada por cuentas de alto alcance, entre ellas Visegrád24.

Debate entre desinformación y evidencia

El caso se volvió un terreno fértil para la desinformación. Algunos usuarios tomaron la foto como prueba de la frialdad del sospechoso, mientras otros señalaron que no existe confirmación oficial de que el joven retratado sea Robinson.

Tampoco hay certeza sobre la hora exacta en que la foto fue tomada, ni sobre la veracidad de que corresponda al día del crimen.

Los verificadores advirtieron que Owens presentó la imagen como “filtrada” sin detallar su origen ni cadena de custodia, lo que abre dudas sobre su autenticidad. La propia etiqueta de “necesita más calificaciones” en X refleja que la comunidad aún no alcanza consenso sobre el contexto de la fotografía.

Qué sigue en la investigación

La policía de Utah mantiene a Tyler Robinson como principal sospechoso, tras mensajes en los que admitió su responsabilidad y la supuesta coordinación con un cómplice identificado como “Lance”.

Sin embargo, la aparición de esta nueva foto ha generado presión para que las autoridades transparenten videos de cámaras de seguridad, reportes de localización y registros de vehículos que permitan aclarar si Robinson realmente estuvo en ese Dairy Queen y en qué momento.

