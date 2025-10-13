Incautan arma, droga y vehículos en Santiago Niltepec (10:30 h)

Edwin Meneses

Ciudad Ixtepec, Oax. 13 de octubre. La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la VIII Región Militar y 46/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la población que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, asegurar on un inmueble, probable droga, armamento y vehículos en Santiago Niltepec.

Como resultado de las acciones para fortalecer el Estado de derecho en el país y acotar las

actividades ilícitas, integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional obtuvieron información sobre un inmueble ubicado en la localidad de Santo Domingo, municipio de Santiago Niltepec, el cual era empleado para realizar actividades ilícitas.

Derivado de lo anterior, se intensificaron los patrullajes de vigilancia y reconocimientos

terrestres y al arribar al inmueble, los integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad, lo que permitió que personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca cumplimentara una Orden Técnica de Investigación, asegurando un inmueble en cuyo interior se ubicaron:

 3 paquetes que contenían posible cocaína (pendiente por determinar el peso).

 17 armas de fuego.

 20 cargadores.

 5, 349 cartuchos de diversos calibres.

 3 vehículos.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales

correspondientes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto a pego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad oaxaqueña.

De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.

