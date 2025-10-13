Burócratas marchan del Llano al zócalo contra del cobro del ISR (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Burócratas del Gobierno del Estado, salieron en marcha de El Llano al zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez para protestar en contra del doble cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les pretenden realizar.

Con pancartas y consignas rechazan esta medida señalando que señalan es un cobro ilegal el que les pretenden hacer.

Nuevamente se escuchó el grito de combate de los empleados del Gobierno “Revocación, revocación” , “Fuera Jara, fuera Jara”, “la base unida jamás será vencida” durante la marcha.

Cientos de burócratas salieron a las calles a manifestar su inconformidad a la política del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña a quien señalan de vulnerar sus derechos.

