Burócratas marchan del Llano al zócalo contra del cobro del ISR (10:30 h)

2025/10/13  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Burócratas del Gobierno del Estado, salieron en marcha de El Llano al zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez para protestar en contra  del doble cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les pretenden realizar.

Con pancartas y consignas rechazan esta medida señalando que señalan es un cobro ilegal el que les pretenden hacer.

Nuevamente se escuchó el grito de combate de los empleados del Gobierno “Revocación, revocación” , “Fuera Jara, fuera Jara”, “la base unida jamás será vencida” durante la marcha.

Cientos de burócratas salieron a las calles a manifestar su inconformidad a la política del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña a quien señalan de vulnerar sus derechos.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Adán 1, Claudia 0: Raymundo Riva Palacio (09:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. El senador doble A, Adán Augusto López Hernández, ha resistido toda la metralla que le han lanzado...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: