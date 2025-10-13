Por enésima ocasión, Steuabjo bloquea avenida Universidad, exigen diálogo con el rector (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Para exigir un diálogo con el rector Cristián Carreño López integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca bloquearon este día ambos carriles de la avenida Universidad.

El grupo de sindicalizados de una parte del Steuabjo desde hace varios días se plantaron frente a las oficinas de la rectoría para demandar un diálogo con Carreño López sin que éste se digne a recibirlos.

Ante la cerrazón del rector, los inconformes ampliaron su protesta tomando diferentes facultades y sedes de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

Exigen transparencia en el otorgamiento de plazas ya que se denunciaron que dichas plazas sólo han sido otorgadas a personas afines y a intereses del grupo del rector.

Indicaron que estas personas ocuparon para ganar la pasada elección de la dirigencia del sindicato mayoritario que al no haber un padrón confiable votaron personas les fueron entregadas las nuevas plazas y con ello ganar la planilla oficial que fue apoyado desde la rectoría, denunciaron varias planillas que participaron en la jornada electoral.

Para impedir la circulación en esta impoirtante vía utilizan cuatro camiones del transporte urbano, uno de la empresa Tucdosa con el número económico A-544 y otro del BinniBus y otros dos más, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar quedar atrapado.