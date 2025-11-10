Entrega Salomón Jara al pueblo de Oaxaca el C5i, que es uno de los centros de inteligencia en seguridad más grandes de México (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Uno de los compromisos del Gobernador Salomón Jara Cruz con la seguridad de las y los oaxaqueños se cumplió este lunes, con la inauguración del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), que es uno de los más grandes de México.

Con una inversión superior a 776 millones de pesos, esta obra suma a la tecnología como un aliado para seguir reduciendo los índices delictivos en el estado, que consolida la estrategia integral de seguridad que llegó con la Primavera Oaxaqueña.

“El C5i es un compromiso cumplido más de nuestro Gobierno y hoy comienza una nueva etapa con la que esperamos seguir mejorando los indicadores y la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad y confianza”, expresó Jara Cruz.

En este sentido, acompañado de autoridades de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), municipales e integrantes del gabinete; el Mandatario estatal cortó el listo que marca el inicio de operaciones de este edificio equipado con tecnología de punta.

Este centro de comando permitirá dar una mejor respuesta a la ciudadanía ante cualquier emergencia; ya que facilita el trabajo coordinado de instituciones de los tres órdenes de gobierno, en seguridad, procuración de justicia, protección civil, salud, movilidad, entre otras.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Iván García Álvarez explicó que, en una primera etapa, el C5i dispondrá, al cierre de este 2025, de cerca de 2 mil cámaras de videovigilancia en la capital del estado, además, estará conectado con 23 Centros de Comando y Control (C2) y Arcos de Seguridad ubicados en diversos municipios.

El personal que labora en este espacio, añadió, dispone de 100 pantallas para el seguimiento de incidentes en las calles y dos torres nuevas para mejorar la red de comunicación, tres puntos de monitoreo móviles para coberturas específicas; estaciones de drones, ampliación de líneas de emergencia y policía cibernética; y acceso a 30 puntos de monitoreo vehicular del Registro Público Vehicular (Repuve) para identificar unidades con reporte de robo.

“La tecnología será un aliado más de nuestro gobierno para seguir avanzando en la transformación de Oaxaca, consolidando el nuevo pacto para la convivencia pacífica y segura en todos los rincones del estado”, dijo.

La puesta en marcha del C5i cumple con la Estrategia Nacional de Seguridad, que mandata el fortalecimiento de la inteligencia e investigación; además, significa un paso hacia el replanteamiento de la estrategia de seguridad estatal para consolidar a Oaxaca entre los cinco estados más seguros del país; coincidieron la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz y el fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Esta infraestructura impulsada por el Gobernador Salomón Jara marca un precedente en Oaxaca, ya que la pasada administración solo dejó 640 cámaras para la videovigilancia, de las cuales solo el 60 por ciento funcionaban.

