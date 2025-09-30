‘El Chuki’, piloto aviador del Cártel de Sinaloa, es detenido en Badiraguato, confirma Harfuch (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Juan Pablo ‘N’, conocido como ‘El Chuki’, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, este martes 30 de septiembre.

‘El Chuki’, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, fue aprehendido en un operativo llevado a cabo en la localidad de Surutato, en Badiraguato, Sinaloa.

Surutato es un área rural de Badiraguato, donde ‘El Chuki’ fue localizado y arrestado tras un seguimiento que reveló sus movimientos y ubicación.

La detención de este narcotraficante fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

¿Quién es Juan Pablo ‘N’, conocido como ‘El Chuki’?

Juan Pablo ‘N’, alias ‘El Chuki’, fue identificado como un importante piloto aviador del Cártel de Sinaloa, específicamente vinculado a ‘Los Chapitos’, una de las facciones más poderosas de esta organización.

Con 26 años, ‘El Chuki’ se ha convertido en un operador clave, facilitando el transporte de drogas y otras actividades ilícitas. Su detención representa un golpe significativo a las operaciones aéreas del cártel.

Tras su detención, Juan Pablo ‘N’ enfrenta varias acusaciones, incluyendo una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Su situación legal está en desarrollo, y se espera que enfrente un juicio que podría resultar en penas si es encontrado culpable. Además, su arresto podría revelar más información sobre las operaciones del cártel, lo que podría llevar a más detenciones y desmantelamiento de redes delictivas.

Sinaloa ha sido históricamente un epicentro del narcotráfico en México, siendo hogar del Cártel de Sinaloa. Esta organización delictiva ha tenido un papel protagónico en la producción y tráfico de diversas sustancias ilegales, especialmente metanfetaminas y cocaína.

La captura de ‘El Chuki’ se enmarca dentro de una serie de acciones gubernamentales para debilitar la estructura operativa de los cárteles en el país.

