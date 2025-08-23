La Universidad Tecnológica de la Mixteca festeja su 35 aniversario con una carrera atlética (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. Con cuatro categorías de competencia y premiación en efectivo, el domingo 7 de septiembre la Universidad Tecnológica de la Mixteca invita a toda la comunidad académica y atlética a formar parte de su carrera de aniversario, para festejar los 35 años de enseñanza, el festejo deportivo iniciará a las 8:00 de la mañana y comprende una ruta de 6 kilómetros.

Los alumnos y atletas interesados ya pueden inscribirse en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UTM, o bien en la calle Guerrero #8 en la colonia centro, en la librería UTM del parque Independencia o al celular 951 848 50 02. La cuota de recuperación es de $180 pesos, e incluye playera full print, número, medalla, hidratación en ruta y meta, así como primeros auxilios y mesa de recuperación.

La salida y meta será en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, ubicada en la Avenida Doctor Modesto Seara Vázquez #1, Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de León. Las categorías de participación son las siguientes: libre (de 19 a 39 años), máster (de 40 a 49 años), veteranos (de 50 años en adelante) y estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

La ruta de 6 kilómetros Doctor Modesto Seara Vázquez, iniciará en la universidad sede, continuará hasta la calle José María Morelos, la calle Emiliano Zapata, la calle 10 de abril, calle Lázaro Cárdenas, la Avenida Universitarios, retoma la Avenida Doctor Modesto Seara Vázquez, hasta el retorno a la izquierda en el entronque con carretera internacional 2 de abril por el Parque de las Campanas para retornar al punto de inicio.

En más de las actividades de la UTM, el lunes 25 de agosto a las 9:00 de la mañana, en coordinación con el Centro de Apoyo Psicoemocional y la Instancia Municipal de la Mujer, conmemoran el día naranja, con una plática denominada “Prevención de la violencia” y una clase de defensa personal, dirigida a los alumnos y a personal universitario, los requisitos es llevar ropa cómoda, botella de agua y portar una prenda o accesorio naranja en solidaridad con la causa.

