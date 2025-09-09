Inaugura Gobernador de Oaxaca nueva infraestructura del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido (15:00 h)

San Pedro Mixtepec, Oax. 9 de septiembre . Como parte del trabajo conjunto entre las administraciones Federal y Estatal para fortalecer la infraestructura estratégica del país, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la cuarta posición de aviación comercial y la plataforma de aviación general del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

Esta obra representa un avance significativo en la modernización de este aeródromo, la cual detonará el potencial turístico de este destino de playa, considerado un motor del desarrollo económico de la región Costa.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina desde esta terminal aérea, el Mandatario estatal reiteró que la Primavera Oaxaqueña seguirá trabajando para construir mayores alianzas, así como fortalecer la conectividad y el crecimiento turístico de la entidad.

“Felicitamos a Aeropuertos Mexicanos por estos importantes anuncios. La ampliación de este espacio posicionará a Oaxaca como uno de los destinos turísticos más atractivos de México y el mundo”, aseveró Jara Cruz, previo a realizar un recorrido con representantes de los medios de comunicación.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), Saymi Pineda Velasco destacó que la política pública del Gobierno de Oaxaca está generando las condiciones necesarias para la inversión que hoy se refleja en la modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, con un monto superior a 4 mil 215 millones de pesos.

“Esta infraestructura no solo mejora la experiencia de las y los pasajeros. También envía un mensaje de confianza y certeza a las aerolíneas que apuestan por este destino”, señaló.

El director ejecutivo de Aeropuertos Mexicanos, Lorenzo Ochoa Castro-Leal informó que con la entrega de la cuarta posición de aviación comercial se culmina el 100 por ciento del proyecto de lado aire de la terminal.

“Estamos duplicando su capacidad, ya que anteriormente se tenían dos posiciones. La plataforma general se amplió 11 mil metros cuadrados con una inversión superior a los 30 millones de pesos”, mencionó.

El aeropuerto también contaba con ocho posiciones de aviación general, las cuales eran reducidas; sin embargo, ahora, se tendrán 11 alfa con capacidad bravo. Además, se rehabilitó la pista y se amplió el Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA).

La modernización de este aeródromo responde a la creciente demanda de conectividad en la región, con lo cual, el Gobierno del Estado avanza en la consolidación de un Oaxaca más dinámico, competitivo y preparado para recibir a un mayor número de visitantes nacionales e internacionales.

Con acciones firmes y una estrategia integral, la Primavera Oaxaqueña demuestra que la entidad cuenta con estabilidad, crecimiento y oportunidades para el desarrollo de la población costeña.

