Con trabajo en unidad, Cabildo fortalece a la capital (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. El presidente municipal Ray Chagoya encabezó la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que se analizaron y aprobaron diversos dictámenes orientados al bienestar de las vecinas y vecinos de la capital.

Durante la sesión, se aprobaron permisos para la realización de eventos culturales y recreativos, así como autorizaciones relacionadas con el funcionamiento de mercados públicos y el comercio en la vía pública, en apego al marco legal y con la finalidad de reforzar la transparencia y el orden en nuestra ciudad.

Entre los acuerdos alcanzados destaca el dictamen que otorga permisos para la instalación de puestos de venta de antojitos regionales, juegos y carpas de diversión con motivo de la festividad de la Virgen de la Merced, a realizarse del 20 al 27 de septiembre en inmediaciones de la iglesia que lleva su nombre.

Asimismo, el Cabildo rindió un minuto de silencio en memoria de Agustín Márquez Uribe, figura emblemática en la historia política y académica de Oaxaca, recientemente fallecido.

Con responsabilidad y trabajo en equipo, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez continúa construyendo una capital limpia, ordenada y segura, siempre en diálogo y coordinación con sus vecinas y vecinos.

