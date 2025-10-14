INAPAM anuncia servicio gratis para adultos mayores que presenten su credencial durante octubre (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Para aquellos adultos mayores que tenga dificultades económicas para tratar algunos temas de salud deben estar muy atentos a la siguiente información, ya que el INAPAM anuncia que ofrece servicio gratis de consultas médicas en la CDMX a quienes presenten su credencial durante octubre.

El INAPAM ofrece el servicio gratis de consultas médicas para los adultos mayores a través de su Centro de Atención Integral (CAI) Universidad. Dicho espacio está enfocado en el bienestar físico y emocional de las personas de la tercera edad y brinda atención en diversas especialidades, entre las cuales destacan:

Fuente: INAPAM.

(El CAI) Es un espacio que brinda atención médica de primer nivel con enfoque gerontológico, cuyo objetivo es proteger, promover y restaurar la salud de las personas adultas mayores. Geriatría: Atención integral especializada en la salud del adulto mayor.

Dermatología

Nutrición

Psiquiatría

Odontología

Audiología

Tanatología (Apoyo en el manejo del duelo y pérdidas).

Estudios de gabinete (como electrocardiogramas y ultrasonidos, sujetos a disponibilidad).

¿Cómo obtener consultas médicas gratis con la credencial INAPAM en octubre?

Los adultos mayores de la CDMX con credencial del INAPAM que necesiten del servicio gratis de consultas médicas relacionadas a las especialidades antes mencionadas, deben tomar en cuenta que hay horarios establecidos para que se les brinde atención: de 8:00 AM a 2:30 PM, y de 3:00 a 7:30 PM. La ubicación de CAI es Avenida Universidad núm. 150, colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.

Para acceder a dicho servicio gratis durante el mes de octubre en el Centro de Atención Integral es necesario que los adultos mayores presenten su credencial del INAPAM en los horarios señalados para pedir un turno en la especialidad deseada. A partir de la segunda consulta deberán llevar el carnet de citas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir