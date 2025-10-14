Formal prisión contra imputado por violación y abuso sexual de una niña de seis años en Santa Rosa Panzacola: FGEO (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Como parte de la estrategia de combate a los delitos cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de formal prisión en contra de una persona del sexo masculino identificada como A.D.G.N., imputado por el delito de violación equiparada y abuso sexual infantil en agravio de una menor de edad, en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal del caso, la víctima (que en ese tiempo contaba con seis años de edad y cuya identidad está reservada por ley) fue agredida de manera sexual en diferentes ocasiones, entre los meses de enero y febrero de 2016.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle José María Morelos de la colonia Solidaridad perteneciente a la agencia de Santa Rosa Panzacola, en el municipio de Oaxaca de Juárez, donde el agresor rentaba un cuarto en la parte de abajo de donde vivía la víctima.

Las indagatorias revelan que, el agresor llevaba contra su voluntad a la menor de edad a su cuarto para consumar la agresión y amenazarla para que no lo denunciara.

Una vez que la FGEO tomó conocimiento del caso a través de la denuncia penal interpuesta por un familiar, inició las investigaciones correspondientes y con perspectiva de infancia a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, las cuales permitieron obtener una orden de aprehensión contra el imputado, una vez localizado fue aprehendido por Agentes Estatales de investigaciones que lo pusieron a disposición de las autoridades.

Derivado de esta acción policial, el responsable quedó a disposición del Ministerio Público que se encargó de realizar las investigaciones en torno al caso, obteniendo las pruebas necesarias que presentó ante el Juez que atiende la causa, quien luego de evaluarlas dictó auto de formal prisión en contra de A.D.G.N., por el delito de violación equiparada y abuso sexual infantil.

La Fiscalía de Oaxaca tiene entre sus ejes rectores garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, a través de los mecanismos de procuración de justicia que están a cargo de áreas especializadas y bien capacitadas para este tipo de labores.

