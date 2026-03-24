En Sesión Solemne, Congreso local entrega reconocimientos por destacadas trayectorias en el deporte y la cultura (15:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 24 de marzo. El Congreso del Estado llevó a cabo una Sesión Solemne con el propósito de entregar un Reconocimiento Público al ciudadano Jesús “Chito” Ríos Villalobos, por su destacada trayectoria en el béisbol nacional, así como un Reconocimiento Post Mortem al cantautor oaxaqueño Luis Martínez Hinojosa, en honor a su legado artístico y cultural.

En su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Eva Diego Cruz, destacó que este acto representa un ejercicio de memoria y gratitud hacia quienes han contribuido de manera significativa a la identidad de Oaxaca.

Subrayó que el legado de Luis Martínez Hinojosa trasciende el ámbito musical, al consolidarse como un referente cultural cuya obra refleja la historia, las tradiciones y la esencia del pueblo oaxaqueño, manteniéndose vigente a través de generaciones.

Asimismo, señaló que el reconocimiento a Jesús “Chito” Ríos Villalobos simboliza el valor del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia en el ámbito deportivo. Reconoció su trayectoria como ejemplo de compromiso y dedicación, así como su influencia positiva entre las juventudes que encuentran en su historia un referente para alcanzar sus metas.

Por su parte, la diputada María Francisca Antonio Santiago, presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltó la grandeza del ser humano como motor de transformación social, al destacar que tanto el deporte como la cultura constituyen pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

En este contexto, reconoció a Jesús “Chito” Ríos Villalobos como una figura emblemática del béisbol mexicano, orgullo del Istmo de Tehuantepec, cuya trayectoria profesional lo posiciona entre los mejores lanzadores del país.

De igual manera, rindió un homenaje póstumo a Luis Martínez Hinojosa, a quien describió como un promotor incansable de la identidad cultural, cuya obra musical representa un testimonio vivo de la memoria colectiva y un vínculo entre las generaciones. Destacó que su legado permanece como un símbolo de resistencia cultural y orgullo regional.

En el acto solemne participó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, así como el director general del Instituto del Deporte (Indeporte), Arturo de Jesús Chávez Ramírez, en representación del titular del Poder Ejecutivo estatal; y la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Especializada, María Cristina Martínez Tenorio, como representante de la titular del Poder Judicial del Estado.

Cabe señalar que el reconocimiento póstumo fue recibido por Esperanza Martínez Matus, hija del cantautor Luis Martínez Hinojosa.

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