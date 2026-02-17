Impulsa Congreso del Estado la economía local con expoventa de artesanías y emprendimiento oaxaqueño

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de febrero. Con el propósito de fortalecer la economía local, incentivar el consumo de productos hechos en Oaxaca y generar espacios dignos para la comercialización de bienes elaborados por mujeres y hombres emprendedores, se llevó a cabo la “Expoventa de artesanías y emprendimientos oaxaqueños”, en la explanada de las instalaciones del Congreso del Estado.

En esta edición se ofertaron productos de valor cultural y artesanal, entre ellos ropa típica, huipiles y textiles mixes, así como piezas provenientes de Huautla de Jiménez, Mitla, el Istmo de Tehuantepec y San Antonino Castillo Velasco; además de joyería de papel, joyería artesanal, plantas y cosmética natural, así como huipiles estilizados que combinan tradición y diseño contemporáneo.

La exhibición también incluyó una amplia muestra gastronómica con aguas frescas, nieves artesanales, tejate, café de la sierra, tlayudas, memelas, taquitos y postres tradicionales, consolidando un espacio que integra identidad cultural, tradición culinaria y emprendimiento local.

Esta actividad fue impulsada por la diputada Elvia Gabriela Pérez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el apoyo del Poder Legislativo y en colaboración con el colectivo Yoo Ku’a; contó con 45 emprendedoras y emprendedores de distintas regiones de la entidad.

Con estas acciones, el Congreso fortalece el consumo local y brinda espacios dignos de comercialización, además de difundir el trabajo que día a día se realiza como parte de las actividades coadyuvando en la economía de los pueblos originarios del estado.

